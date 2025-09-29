GÜNCELLEME - Adana'da iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir oto galeriye silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Develi Bulvarı'nda dün gece saatlerinde motosikletli 2 şüpheli, R.G'ye ait oto galeriye otomatik silahla ateş açtı.

Saldırıda iş yeri ve önündeki bazı araçlarda hasar oluştu, kendiliğinden hareket eden park halindeki bir otomobil de refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıların M.A.K. (33) ve C.C. (33) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, Horzum Yaylası'ndaki bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreste otomatik silah, tabanca, 3 şarjör, 57 fişek ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen 19 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kurşunlanan iş yerindeki 4 kişinin yere yatması ve saldırganların motosikletle uzaklaşması yer aldı.