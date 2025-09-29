Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir oto galeriye silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:50 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:50
        GÜNCELLEME - Adana'da iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'nın Kozan ilçesinde bir oto galeriye silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Develi Bulvarı'nda dün gece saatlerinde motosikletli 2 şüpheli, R.G'ye ait oto galeriye otomatik silahla ateş açtı.

        Saldırıda iş yeri ve önündeki bazı araçlarda hasar oluştu, kendiliğinden hareket eden park halindeki bir otomobil de refüje çarparak durabildi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıların M.A.K. (33) ve C.C. (33) olduğunu belirledi.

        Şüpheliler, Horzum Yaylası'ndaki bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreste otomatik silah, tabanca, 3 şarjör, 57 fişek ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen 19 hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kurşunlanan iş yerindeki 4 kişinin yere yatması ve saldırganların motosikletle uzaklaşması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

