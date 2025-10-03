Kozan'da "Dünya Yaşlılar Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, "Dünya Yaşlılar Günü" etkinlikleri kapsamında yaş almış bireylerin sağlık kontrolleri yapıldı.

Karacaoğlan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı öğrencileri, "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında Kozan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kozan Şubesi işbirliğiyle emekli öğretmen Mustafa Ocak'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler Ocak'ın evinde bulunan yaş almış bireylerle de sohbet etti, tansiyon ölçümü gibi temel sağlık kontrollerini yaptı.

Programa İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Kenan Boyraz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ergün Doğan, Okul Müdürü Reşit Cömert, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.