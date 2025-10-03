Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da molotofkokteylinde parmak izi tespit edilen sanığa 5 yıl 10 ay 15 gün hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ele geçirilen molotofkokteylinde parmak izi tespit edilen ve sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen sanığa 5 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Giriş: 03.10.2025 - 18:48 Güncelleme: 03.10.2025 - 18:48
        Adana'da molotofkokteylinde parmak izi tespit edilen sanığa 5 yıl 10 ay 15 gün hapis
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ele geçirilen molotofkokteylinde parmak izi tespit edilen ve sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen sanığa 5 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ö.D. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın Barbaros Mahallesi'ndeki çay ocağına molotofkokteyli atmak için hazırlık yaptığının, güvenlik kamerası kayıtlarına göre akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldığının, eylemini gerçekleştiremeden yakalandığının ve hazırlanan molotofkokteylinde parmak izlerinin tespit edildiğini belirtti.

        Savcı, ayrıca sanığın sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığının tespit edildiğini dile getirerek, Ö.D'nin "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 5 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ö.D, örgütsel bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi bir yere patlayıcı madde atmadım. Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

        Mahkeme heyeti, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 5 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

