Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 763 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 3 eğitimli dedektör köpek, dron ve polis helikopteri de destek verdi.
Uygulama kapsamında 19 bin 280 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve 6 bin 770 araç ise kontrol edildi.
Aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 221 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 4 fişek, 2 kesici alet, 200 paket gümrük kaçağı sigara ile farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi ve 12 araç trafikten men edildi. 200 araç sürücüsüne ise 1 milyon 489 bin 538 lira ceza yazıldı.
Ayrıca, kavşaklarda dilencilik yapan 12 kişiye de 14 bin 60 lira ceza uygulandı.
