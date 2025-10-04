Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 00:16 Güncelleme: 04.10.2025 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 763 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 3 eğitimli dedektör köpek, dron ve polis helikopteri de destek verdi.

        Uygulama kapsamında 19 bin 280 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve 6 bin 770 araç ise kontrol edildi.

        Aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 221 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 4 fişek, 2 kesici alet, 200 paket gümrük kaçağı sigara ile farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi ve 12 araç trafikten men edildi. 200 araç sürücüsüne ise 1 milyon 489 bin 538 lira ceza yazıldı.

        Ayrıca, kavşaklarda dilencilik yapan 12 kişiye de 14 bin 60 lira ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adana ve Hatay'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edil...
        Adana ve Hatay'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edil...
        Adana'da molotofkokteylinde parmak izi tespit edilen sanığa 5 yıl 10 ay 15...
        Adana'da molotofkokteylinde parmak izi tespit edilen sanığa 5 yıl 10 ay 15...
        Tufanbeyli'de takla atan panelvanın sürücüsü yaralandı
        Tufanbeyli'de takla atan panelvanın sürücüsü yaralandı
        Çukurova Üniversitesinde yılın açılış dersi "İlk Dersimiz Gazze" başlığıyla...
        Çukurova Üniversitesinde yılın açılış dersi "İlk Dersimiz Gazze" başlığıyla...
        Adana Valisi Köşger vatandaşlarla bir araya geldi
        Adana Valisi Köşger vatandaşlarla bir araya geldi
        Kozan'da "Dünya Yaşlılar Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi
        Kozan'da "Dünya Yaşlılar Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi