        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iki akaryakıt istasyonunu soyan şüpheliler tutuklandı

        Adana'da iki akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen silahlı soygunla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 11:12 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:12
        Adana'da iki akaryakıt istasyonunu soyan şüpheliler tutuklandı
        Adana'da iki akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen silahlı soygunla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 21 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki 2 akaryakıt istasyonundan silahlı soygun yapan firari şüphelilerin saklandıkları adresi belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, akaryakıt istasyonundan toplam 7 bin lira ve çikolata gasbeden zanlılar Ali S. (26) ve N.O'yu (15) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna 21 Ekim'de gelen motosikletli ve kasklı 2 kişi, tabancayla buradaki görevliyi tehdit ederek cebindeki parayı gasbetmişti.

        Şüpheliler daha sonra yakındaki başka bir akaryakıt istasyonuna giderek buranın market bölümünden para ve çikolata alıp kaçmıştı.

        Akaryakıt istasyonlarındaki silahlı soygun güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

