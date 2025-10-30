Adana'da 8 yaşındaki çocuğu darbeden zanlı tutuklandı

Adana'da iş yerinin önünde torpil attığı gerekçesiyle kovaladığı çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 8 yaşındaki A.B'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Orhan A'nın (27) Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Darbedilen çocuk A.B. gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü arkadaşlarıyla sokakta torpil attıklarını söyledi.

Şüphelinin iş yerinden çıkarak iki arkadaşına vurmasının ardından kendisinin kaçmaya başladığını anlatan A.B, "O sırada beni kovaladı. Bisikletli geliyordu, görmedi ve bisikletle çarpıştı. Alnından kan aktı. Sonra ben de eve geldim. Tam zile basacağım sırada çekerek havada vurup beni yere fırlattı. Ayağım, omzum, sırtım ve başımdan yaralandım." diye konuştu.

- "En yüksek cezayı almasını istiyoruz"

Çocuğun amcası Bünyamin B. de konuyu duyduklarında ne kadar ciddi olduğunu bilmediklerini dile getirdi.