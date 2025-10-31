Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozanlı esnaf kırsal kesimde yaşayan öğrencilere ilçeyi gezdirdi

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrencilere ilçeyi gezdirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:56 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozanlı esnaf kırsal kesimde yaşayan öğrencilere ilçeyi gezdirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrencilere ilçeyi gezdirdi.

        Esnaf Emine Çağ, Velicanlı ve Kıbrıslar mahallelerinde eğitim gören 10 ilkokul öğrencisini ilçe merkezine getirdi.

        Öğrencilere ilçenin tarihi yerlerini gezdiren Çağ, çocuklara yemek ikramında da bulundu.

        İlçede berberlik yapan Emrah Dibek de erkek öğrencileri tıraş etti.

        Emine Çağ, gazetecilere, ilçenin tarihi yerlerini öğrencilere gösterme amacıyla etkinliği gerçekleştirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Kuryenin tartıştığı grup tarafından darbedildiği anlar kamerada
        Kuryenin tartıştığı grup tarafından darbedildiği anlar kamerada
        Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatan şüpheli tutuklandı (2...
        Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatan şüpheli tutuklandı (2...
        Adana'daki nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu
        Adana'daki nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu
        Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatan şüpheli tutuklandı
        Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatan şüpheli tutuklandı
        AK Parti Adana İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği düzenledi
        AK Parti Adana İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği düzenledi