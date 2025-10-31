Kozanlı esnaf kırsal kesimde yaşayan öğrencilere ilçeyi gezdirdi
Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrencilere ilçeyi gezdirdi.
Esnaf Emine Çağ, Velicanlı ve Kıbrıslar mahallelerinde eğitim gören 10 ilkokul öğrencisini ilçe merkezine getirdi.
Öğrencilere ilçenin tarihi yerlerini gezdiren Çağ, çocuklara yemek ikramında da bulundu.
İlçede berberlik yapan Emrah Dibek de erkek öğrencileri tıraş etti.
Emine Çağ, gazetecilere, ilçenin tarihi yerlerini öğrencilere gösterme amacıyla etkinliği gerçekleştirdiğini kaydetti.
