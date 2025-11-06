Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 09:35 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:35
        
        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Topalak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yaklaşık 4 dekarlık alanın zarar gördüğü yangının havai fişek atılması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

