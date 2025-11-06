Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis istemi

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

        Giriş: 06.11.2025 - 10:02 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:02
        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis istemi
        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

        Osmangazi Mahallesi'ndeki apartman dairesinde 2 Nisan'da Murat A'nın (35) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan kardeşi Ahmet A. (31) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, bilinmeyen nedenle tartıştığı ağabeyini bıçakla öldürdüğü belirtilen sanığın, "kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ahmet A'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

