        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Silah kaçakçılığı yapan şebeke, 11 aylık çalışmayla çökertilmiş

        Adana Emniyet Müdürlüğünün, silah kaçakçılığı yapan şebekeyi 11 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla çökerttiği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 10:03 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:03
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün NSosyal hesabından paylaştığı silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik Adana merkezli gerçekleştirilen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

        Buna göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptıkları çalışmayla kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek mermi kullanılabilir hale getirip ticaretini yapan bir şebekeyi tespit ettiği öğrenildi.

        Ekiplerin, 11 aylık teknik ve fiziki takibin ardından bağlantılarını tespit ettiği şebekeye operasyon düzenlediği belirtildi.

        Adana merkezli İstanbul, Konya, Hatay, Mersin ve Kilis'te özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 32 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şebeke elebaşıları olduğu öne sürülen F.B. (45) ve H.D'nin (66) de aralarında olduğu 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Şüphelilere ait adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 5 av tüfeği, 3 bin 102 kurusıkı tabanca, 14 bin 254 tabanca şarjörü ile silah yapımında kullanılan 19 bin 411 parça ele geçirildiği ifade edildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 4 Kasım'da Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

