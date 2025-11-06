Adana'da otomobilin çarptığı motosikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Resul T. idaresindeki 01 AZF 225 plakalı motosiklete, İslim K'nin kullandığı 31 AYD 39 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulup yaralanan Resul T, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü İslim K. ise ifadesine başvurulmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.