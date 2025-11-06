Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da otomobilin çarptığı motosikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 13:46 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da otomobilin çarptığı motosikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 3 Kasım'da yolun karşısına geçmeye çalışan Resul Taş (40) idaresindeki 01 AZF 225 plakalı motosiklete, İslim K'nin kullandığı 31 AYD 39 plakalı otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulup yaralanan Taş, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Taş, buradaki ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Otomobil sürücüsü İslim K. ise Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca ve otomobilin araç içi kamerasınca görüntülendi.

        - Otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği iddiası

        Yaralı motosikletlinin yeğeni Nurullah Taş, hastanenin önünde gazetecilere, 3 çocuk babası amcasının kaza yerinin yakınındaki Yeşiloba Hipodromu'nda seyislik yaptığını söyledi.

        Amcasının sağlık durumunun kötü olduğunu dile getiren Taş, "Doktorlar amcamın durumu hakkında iç açıcı konuşmuyor. Amcamın 3 gündür beyin kanaması devam ediyor, omurgasında ve baş bölgesinde kırıklar mevcut. Ayrıca sağ gözünü kaybettiği söylendi." dedi.

        Taş, otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini iddia ederek, "Otomobil sürücüsünün Seyhan ilçesindeki araç muayene istasyonundan alınan randevu yerine yanlışlıkla Yüreğir ilçesindeki istasyona gittiğini ve randevusuna yetişebilmek için hız yaptığını biliyoruz." diye konuştu.

        Yakınlarıyla hastane bahçesinden ayrılmadığını belirten Taş, doktorlardan gelecek umutlu haberi beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Kırmızı ışıkta geçen otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü seyis, ağı...
        Kırmızı ışıkta geçen otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü seyis, ağı...
        Adana'da gübre ve tarım ilacı satan işletmeler denetlendi
        Adana'da gübre ve tarım ilacı satan işletmeler denetlendi
        Adana'da otomobilin çarptığı motosikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kame...
        Adana'da otomobilin çarptığı motosikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kame...
        Kırmızı ışıkta geçen otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü seyis, ağı...
        Kırmızı ışıkta geçen otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü seyis, ağı...
        Pozantı ilçesinde Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz dualarla anıldı
        Pozantı ilçesinde Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz dualarla anıldı
        Türk Okçuluk Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası Adana'da
        Türk Okçuluk Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası Adana'da