GÜNCELLEME - Adana'da otomobilin çarptığı motosikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 3 Kasım'da yolun karşısına geçmeye çalışan Resul Taş (40) idaresindeki 01 AZF 225 plakalı motosiklete, İslim K'nin kullandığı 31 AYD 39 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulup yaralanan Taş, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taş, buradaki ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü İslim K. ise Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca ve otomobilin araç içi kamerasınca görüntülendi.

- Otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği iddiası

Yaralı motosikletlinin yeğeni Nurullah Taş, hastanenin önünde gazetecilere, 3 çocuk babası amcasının kaza yerinin yakınındaki Yeşiloba Hipodromu'nda seyislik yaptığını söyledi.

Amcasının sağlık durumunun kötü olduğunu dile getiren Taş, "Doktorlar amcamın durumu hakkında iç açıcı konuşmuyor. Amcamın 3 gündür beyin kanaması devam ediyor, omurgasında ve baş bölgesinde kırıklar mevcut. Ayrıca sağ gözünü kaybettiği söylendi." dedi.

Taş, otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini iddia ederek, "Otomobil sürücüsünün Seyhan ilçesindeki araç muayene istasyonundan alınan randevu yerine yanlışlıkla Yüreğir ilçesindeki istasyona gittiğini ve randevusuna yetişebilmek için hız yaptığını biliyoruz." diye konuştu.

Yakınlarıyla hastane bahçesinden ayrılmadığını belirten Taş, doktorlardan gelecek umutlu haberi beklediklerini kaydetti.