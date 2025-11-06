Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 17:46 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 6 yıl 3 ay hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.S. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın, terör suçlarından adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğunun belirlendiğini ve dijital materyalindeki incelemede PKK/YPG içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini belirtti.

        Savcı, sanık F.S'nin örgüte ait hücre evlerinde kaldığını, örgüte eleman kazandırmaya çalıştığını bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık F.S, "PKK/YPG terör örgütüyle bir bağım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Adana'da başını sobaya sıkıştıran kediyi itfaiye ekibi kurtardı
        Adana'da başını sobaya sıkıştıran kediyi itfaiye ekibi kurtardı
        Otomobilin virajda takla attığı kaza kamerada
        Otomobilin virajda takla attığı kaza kamerada
        Kırmızı ışıkta geçen otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü seyis, ağı...
        Kırmızı ışıkta geçen otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü seyis, ağı...
        Adana'da gübre ve tarım ilacı satan işletmeler denetlendi
        Adana'da gübre ve tarım ilacı satan işletmeler denetlendi
        GÜNCELLEME - Adana'da otomobilin çarptığı motosikletlinin yaralandığı kaza...
        GÜNCELLEME - Adana'da otomobilin çarptığı motosikletlinin yaralandığı kaza...
        Adana'da otomobilin çarptığı motosikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kame...
        Adana'da otomobilin çarptığı motosikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kame...