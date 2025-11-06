Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık F.S, "PKK/YPG terör örgütüyle bir bağım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın, terör suçlarından adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğunun belirlendiğini ve dijital materyalindeki incelemede PKK/YPG içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.