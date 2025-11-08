Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da hırdavat dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 06:45 Güncelleme: 08.11.2025 - 06:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da hırdavat dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'ndeki 3 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

        Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

        Bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Adana'da 3 katlı hırdavat dükkanında yangın (2)
        Adana'da 3 katlı hırdavat dükkanında yangın (2)
        Adana'da hırdavat dükkanında çıkan yangın, kontrol altına alındı
        Adana'da hırdavat dükkanında çıkan yangın, kontrol altına alındı
        Hırdavat dükkanında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor: Yangın...
        Hırdavat dükkanında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor: Yangın...
        Adana'da 3 katlı hırdavat dükkanında yangın
        Adana'da 3 katlı hırdavat dükkanında yangın
        Adana'da hırdavat dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Adana'da hırdavat dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Atatürk'ü Anma Konseri" verdi
        Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Atatürk'ü Anma Konseri" verdi