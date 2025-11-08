Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Adana'da park halindeki kamyonetten hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        08.11.2025 - 09:52
        Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde 28 Ekim'de A.D'ye ait kamyonetten sabah saatlerinde 2 matkap ve spiral makinesi çalındı.

        A.D'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızlıkla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, bölgedeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

        Hırsızlık zanlısı Ö.Y. (41) evine yapılan baskınla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, zanlının elektrikli bisikletle olay yerine gelmesi, kamyonetin kasasına yönelmesi ve bir süre sonra buradan uzaklaşması güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

