Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Bu arada, zanlının elektrikli bisikletle olay yerine gelmesi, kamyonetin kasasına yönelmesi ve bir süre sonra buradan uzaklaşması güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

Ekipler, bölgedeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

A.D'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızlıkla ilgili araştırma başlattı.

