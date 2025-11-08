Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Geleneksel okçulukta Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası, Adana'da başladı

        Adana'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası antrenman atışlarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geleneksel okçulukta Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası, Adana'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası antrenman atışlarıyla başladı.

        Örcün Kamp Alanı'nda düzenlenen organizasyonda, kadın erkek karma yarışan 92 sporcu resmi antrenman atışlarını gerçekleştirdi.

        Sporcular, geleneksel kıyafet ve ekipmanla organizasyonun ilk gününde, 30 ok atarak 180 metre uzaklıktaki hedefi vurmaya çalıştı.

        Turnuva, yarın düzenlenecek müsabaka atışları ve ardından yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Adana'da ev yangını; bedensel engelli kadın öldü
        Adana'da ev yangını; bedensel engelli kadın öldü
        Adana'da yangın çıkan evde bir kişi hayatını kaybetti
        Adana'da yangın çıkan evde bir kişi hayatını kaybetti
        Adana'da silahlı çatışma; ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 yaralı (2)
        Adana'da silahlı çatışma; ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 yaralı (2)
        Adana Demirspor, teknik direktör Kubilayhan Yücel ile sezon sonuna kadar an...
        Adana Demirspor, teknik direktör Kubilayhan Yücel ile sezon sonuna kadar an...
        Adana'da silahlı çatışma; ölü sayısı 2'e çıktı, 5 yaralı (2)
        Adana'da silahlı çatışma; ölü sayısı 2'e çıktı, 5 yaralı (2)
        Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı