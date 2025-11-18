GÜNCELLEME - Adana'da otomobiliyle çarptığı bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda dün okula gitmek için bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'a (12) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Eren K'nin (26) İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eren K'nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi.

- Cenaze namazını babası kıldırdı

Kazada yaşamını yitiren Çam'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çocuğun cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda babası Ümit Çam'ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

Baba Çam'ın cenazeyi "Güzel oğlum, aslanım" diye uğurladığı törende, çocuğun ailesi, yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları gözyaşı döktü.

Anne Gülşah Çam da oğlunun arkadaşlarına sarılıp "Onu unutmayın." dedi.

- "Adım attığım her yerde oğlumun anısı, eşyaları var"

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul eden Ümit Çam, AA muhabirine, sabah iş yerindeyken kaza haberini aldığını söyledi.

Hızla olay yerine gittiğini belirten Çam, "O anda içime bir his geldi. Cenaze aracını da görünce oğlumun öldüğünü anladım." dedi.

Çam, oğlunun ara tatil nedeniyle uzak kaldığı okuluna gitmek için evden erken çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Oğlumun son 5-6 aydır bisiklet hobisi vardı. Bisikletle gezmeyi çok seven bir çocuktu. Bisikleti de oğlumun istediği gibi düzenlemiştik. Oğlum, trafik ışıklarında duran araçları görüp refüjden yola çıkıyor. Yaklaşık 1,5 metre ilerledikten sonra araç oğluma çarpıyor. Kaza raporunda aracın çarptığı yer ile oğlumun düştüğü yer arasında 57 metre mesafe var. Bu acı başka bir acıya benzemiyor. Evlat acısı çok zor. Adım attığım her yerde oğlumun anısı, eşyaları var. Oğlumun hayalleri, gülüşü ve fotoğrafları hala aklımda. Oğlumun, robot ve makine çizimleri vardı. Makine ressamlığı, mühendislik gibi hayali vardı. Kısmet olmadı."