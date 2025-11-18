Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın şehit Kaymakam Saim Bey'i andı

        Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, Milli Mücadele kahramanı Kaymakam Saim Bey'in şehadetinin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:55 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:55
        Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın şehit Kaymakam Saim Bey'i andı
        Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, Milli Mücadele kahramanı Kaymakam Saim Bey'in şehadetinin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aydın, mesajında, Saim Bey'in ilçenin kuruluşunda büyük fedakarlık ve kahramanlık gösterdiğini belirtti.

        Saim Bey'in mücadelesinin unutulmayacağını kaydeden Aydın, şu ifadeleri kullandı:

        "Fransız işgali altındaki Saimbeyli'nin kurtuluşunda büyük kahramanlık gösteren şehit Kaymakam Saim Bey'i, şehadetinin 105. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Mücadelesi, Saimbeyli halkının hafızasında daima yaşayacaktır."

        

