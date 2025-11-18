Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın şehit Kaymakam Saim Bey'i andı
Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, Milli Mücadele kahramanı Kaymakam Saim Bey'in şehadetinin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aydın, mesajında, Saim Bey'in ilçenin kuruluşunda büyük fedakarlık ve kahramanlık gösterdiğini belirtti.
Saim Bey'in mücadelesinin unutulmayacağını kaydeden Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Fransız işgali altındaki Saimbeyli'nin kurtuluşunda büyük kahramanlık gösteren şehit Kaymakam Saim Bey'i, şehadetinin 105. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Mücadelesi, Saimbeyli halkının hafızasında daima yaşayacaktır."
