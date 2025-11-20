GÜNCELLEME - Adana'da kayıp 93 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu
Adana 3 gün önce kaybolan ve aranan 93 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu.
Adana 3 gün önce kaybolan ve aranan 93 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Ali Ateş, 17 Kasım'da bakkala gitmek için evinden çıktı.
Ateş'in eve dönmemesi üzerine ailesi İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.
Ateş'i bulmak için arama çalışmaları başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evin yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
İncelemelerde, Ateş'in evinden 3 kilometre uzaklıkta Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde boş bir araziye doğru gittiğini tespit eden polis, arazide yaptığı kontrolde Ateş'in cesedini buldu.
Yapılan incelemelerin ardından Ateş'in cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.