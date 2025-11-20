GÜNCELLEME - Adana'da kayıp 93 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu

Yapılan incelemelerin ardından Ateş'in cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İncelemelerde, Ateş'in evinden 3 kilometre uzaklıkta Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde boş bir araziye doğru gittiğini tespit eden polis, arazide yaptığı kontrolde Ateş'in cesedini buldu.

Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Ali Ateş, 17 Kasım'da bakkala gitmek için evinden çıktı.

