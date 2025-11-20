Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da kayıp 93 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu

        Adana 3 gün önce kaybolan ve aranan 93 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 10:33 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da kayıp 93 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana 3 gün önce kaybolan ve aranan 93 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu.

        Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Ali Ateş, 17 Kasım'da bakkala gitmek için evinden çıktı.

        Ateş'in eve dönmemesi üzerine ailesi İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

        Ateş'i bulmak için arama çalışmaları başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evin yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        İncelemelerde, Ateş'in evinden 3 kilometre uzaklıkta Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde boş bir araziye doğru gittiğini tespit eden polis, arazide yaptığı kontrolde Ateş'in cesedini buldu.

        Yapılan incelemelerin ardından Ateş'in cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Adana'da Azerbaycan'daki iş ve yatırım fırsatları anlatıldı
        Adana'da Azerbaycan'daki iş ve yatırım fırsatları anlatıldı
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis...
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis...
        Şehit öğretmen Lütfi Ölmez, Kozan'da mezarı başında anıldı
        Şehit öğretmen Lütfi Ölmez, Kozan'da mezarı başında anıldı
        ADASO'da KOBİ'lere dijitalleşme fırsatları anlatıldı "KOBİ'lerin rekabetçil...
        ADASO'da KOBİ'lere dijitalleşme fırsatları anlatıldı "KOBİ'lerin rekabetçil...
        Husumetli olduğu komşusunu öldürdü, oğullarını yaraladı
        Husumetli olduğu komşusunu öldürdü, oğullarını yaraladı
        Saimbeyli'de trafik güvenliği toplantısı yapıldı
        Saimbeyli'de trafik güvenliği toplantısı yapıldı