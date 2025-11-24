Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa dava
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Cumhuriyet savcılığınca, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık S.S. için yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede S.S'nin, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.
Sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında soruşturma yürütülen M.K. tarafından banka hesabına gönderilen 5 bin lirayı örgüt üyelerine ulaştırdığının Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuyla belirlendiği bilgisi iddianamede yer aldı.
İddianamede, sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu, Suriye'deki örgüt üyelerini ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım topladığı, örgüte bilerek ve isteyerek fon sağladığı kaydedildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.S'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.
