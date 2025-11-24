Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa dava

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 09:27 Güncelleme: 24.11.2025 - 09:27
        Cumhuriyet savcılığınca, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık S.S. için yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede S.S'nin, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

        Sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında soruşturma yürütülen M.K. tarafından banka hesabına gönderilen 5 bin lirayı örgüt üyelerine ulaştırdığının Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuyla belirlendiği bilgisi iddianamede yer aldı.

        İddianamede, sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu, Suriye'deki örgüt üyelerini ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım topladığı, örgüte bilerek ve isteyerek fon sağladığı kaydedildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.S'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

