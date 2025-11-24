Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanığa dava

İddianamede, sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu, Suriye'deki örgüt üyelerini ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım topladığı, örgüte bilerek ve isteyerek fon sağladığı kaydedildi.

Sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında soruşturma yürütülen M.K. tarafından banka hesabına gönderilen 5 bin lirayı örgüt üyelerine ulaştırdığının Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuyla belirlendiği bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede S.S'nin, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

