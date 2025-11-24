Adana'da otomobil gasbettikleri iddia edilen 2 sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde husumetli oldukları kişinin otomobilini gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Sadıkali Mahallesi'nde 21 Haziran'da A.Y'nin otomobilinin zorla alınmasına ilişkin tutuklanan sanıklar B.K. ve H.M. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü B.K'nin müşteki A.Y'yi telefonla arayıp aralarındaki sorunu çözmek için buluşmak istediğini söylediği belirtildi.

A.Y'nin evinde bir araya gelen taraflar arasında kavga çıktığı aktarılan iddianamede, B.K'nin azmettirmesiyle H.M'nin silahla müştekiyi tehdit edip otomobilinin anahtarını aldığı, daha sonra sanıkların bu araçla olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

İddianamede B.K. ve H.M'nin, "birden fazla kişi tarafından konutta gece vakti silahla yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.