Adana'da Öğretmenler Günü'nde şehit olan polis memuru adını taşıyan okulda anıldı

Programa, şehidin ailesinin yanı sıra Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik de katıldı.

Can ve merhum öğretmenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunulan programda katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

Adana'da 2017'de trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede Öğretmenler Günü'nde şehit olan polis memuru Arda Can için adının verildiği okulda anma programı düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.