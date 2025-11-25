Habertürk
        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin kazası kamerada

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan aracın otomobile ve park halindeki 3 tekerlekli motosikletlere çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce aynı yönde seyreden otomobile daha sonra iş yeri önünde park halindeki 3 tekerlekli motosikletlere çarptı.

        Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

