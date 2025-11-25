Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen 7 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı öne sürülen 7 sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.G, E.İ, İ.A, M.E.E, İ.M, A.A. ve E.G. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.G, terör örgütü DEAŞ ile bir bağlantısının olmadığını ve kentte arsa alım satımı yaptığını söyledi.

Babasının döviz bürosu olduğunu anlatan E.G, "İ.A. isimli kişiyi telefon alım satımı yapması nedeniyle tanırım. Ben sadece aldığım cep telefonunun ücretini ödedim. Örgüt üyeleriyle bir bağlantım yoktur. Örgüte finansal destekte bulunmadım. DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık A.A. ise terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırmadığını öne sürerek, "Dosyaya yansıyan telefon görüşmelerim takı ve kolye ticaretine ilişkindir. Örgüte finansal destek sağlamadım." dedi.