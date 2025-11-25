Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen 7 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı öne sürülen 7 sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:25 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:25
        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.G, E.İ, İ.A, M.E.E, İ.M, A.A. ve E.G. ile avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.G, terör örgütü DEAŞ ile bir bağlantısının olmadığını ve kentte arsa alım satımı yaptığını söyledi.

        Babasının döviz bürosu olduğunu anlatan E.G, "İ.A. isimli kişiyi telefon alım satımı yapması nedeniyle tanırım. Ben sadece aldığım cep telefonunun ücretini ödedim. Örgüt üyeleriyle bir bağlantım yoktur. Örgüte finansal destekte bulunmadım. DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

        Sanık A.A. ise terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırmadığını öne sürerek, "Dosyaya yansıyan telefon görüşmelerim takı ve kolye ticaretine ilişkindir. Örgüte finansal destek sağlamadım." dedi.

        Diğer sanıklar da terör örgütü lehine faaliyet yürütmediklerini ve DEAŞ'a finansal kaynak sağlamadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın taraflarına gönderilmesini ve sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

