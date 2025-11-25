Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ebeler 17 binden fazla anne adayına hamilelik süreçlerinde rehberlik etti

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında görevlendirilen ebeler, yıl içerisinde 17 binden fazla anne adayını bilgilendirip hamileliklerinin sağlıklı ilerlemesi için yol göstericilik yaptı.

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında görevlendirilen ebeler, yıl içerisinde 17 binden fazla anne adayını bilgilendirip hamileliklerinin sağlıklı ilerlemesi için yol göstericilik yaptı.

        Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında yürürlüğe giren uygulama, anne adaylarının daha bilinçli gebelik süreci yaşamasına katkı sunuyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki eylem planı kapsamında Adana'da yürütülen çalışmalar da yaygınlaşıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ebeler, ev ziyaretlerinde ve kentteki 33 gebe okulunda bir araya geldikleri anne adaylarının hamilelik sürecini yakından takip ediyor.

        Kadınlara beslenme, egzersiz, doğuma hazırlık, lohusalık, emzirme ve bebek bakımı gibi konularda bilgilendirme yapan ebeler, risk tespit ettikleri kişileri sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.

        - "Gebelerimizin doğum süreçleri yakından takip ediliyor"

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsoy, AA muhabirine, kentte 48 koordinatör ebenin görev yaptığını söyledi.

        Uygulama kapsamında geçen yıl 20 binin üzerinde hamileye hizmet verdiklerini belirten Altunsoy, "Bu yıl 17 binden fazla gebeye ulaştık. Gebelerimiz, ebeler tarafından 'Normal Doğum Eylem Planı' hakkında bilgilendiriliyor ve doğum süreçleri yakından takip ediliyor." dedi.

        Altunsoy, ziyaretlerde hamilelerin kafalarındaki soru işaretlerini giderip doğumu yaptıracak ebelerle tanışmalarını sağladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Son bir yılda 300'ün üzerinde gebemizi evlerinde ziyaret edip özellikle ilk gebeliğini yaşayan annelerimize gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Hem ülkemizde hem de ilimizde normal doğum oranlarında az da olsa artış var. Bu bizi son derece mutlu ediyor çünkü bu uygulamada bir anda büyük bir başarı sağlamak kolay değil. Zamanla sürecin çok daha olumlu yönde gelişeceğine inancımız tam."

        - "Birçok gebemizin eğitim sayesinde normal doğum yaptığına şahit oluyoruz"

        Koordinatör ebe Elif Büşra Güreş de eğitim sayesinde anne adaylarının kendini daha güvende hissettiğini vurgulayarak, "Gebelerden geri dönüşler çok iyi. Birçok gebemizin bu eğitimler sayesinde normal doğum yaptığına şahit oluyoruz." diye konuştu.

        Altı aylık hamile Aşikar Kutlay da "Sağlıklı nesil yetiştirme adına bize destek verdikleri ve anneleri unutmadıkları için Sağlık Bakanlığımıza şükranlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

