Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 2 sürücüye verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Adana'da çarptığı otomobildeki 2 çocuğun ölümüne ve annenin yaralanmasına neden olan tırın sürücüsüne 9 yıl, ailenin olduğu aracı sıkıştırdığı iddia edilen otomobilin sürücüsüne ise 12 yıl verilen hapis cezasının gerekçesi yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:17 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 2 sürücüye verilen cezanın gerekçesi açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da çarptığı otomobildeki 2 çocuğun ölümüne ve annenin yaralanmasına neden olan tırın sürücüsüne 9 yıl, ailenin olduğu aracı sıkıştırdığı iddia edilen otomobilin sürücüsüne ise 12 yıl verilen hapis cezasının gerekçesi yazıldı.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Mayıs 2024'te yaşanan trafik kazasında sürücü Barış Gökçen'in çocukları Almira (4) ile Göktuğ'un (7) hayatını kaybetmesi, eşi Emine Gökçen'in (36) ise ağır yaralanmasına ilişkin tutuklanan sanıklar tır sürücüsü Murat G. ve otomobil sürücüsü Abdülsamet İ'ye 3 Kasım'daki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

        Kararda, otoyolda Ceyhan ilçesinden Adana istikametine ilerleyen sürücüler Abdülsamet İ. ve Barış Gökçen arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandığı belirtildi.

        Tartışma esnasında arkadan gelen Murat G. idaresindeki tırın, Abdülsamet İ'nin sıkıştırması sonucu emniyet şeridine kayan Gökçen'in kullandığı otomobile çarptığı anlatılan kararda, şu tespitlere yer verildi:

        "Kazada çocuklar Almira ve Göktuğ'un hayatını kaybettiği, anne Emine Gökçen'in ise ağır yaralandığı, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden alınan bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olan Abdülsamet İ. ile takip mesafesini dikkate almayan Murat G. hakkında meydana gelen zararın niteliği, iki küçük çocuğun hayatlarını kaybetmiş olmaları hususları dikkate alındığında eylemlerine uyan 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle cezalandırma cihetine gidilip mahkumiyet hükmü kurulmuştur."

        - Olay

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 19 Mayıs 2024'te trafikte tartışma yaşayan Abdülsamet İ. ve Barış Gökçen'in kullandığı araçlara Murat G. idaresindeki tır çarpmıştı. Kazada Gökçen'in çocukları Almira ile Göktuğ hayatını kaybetmiş, eşi Emine Gökçen ise ağır yaralanmıştı.

        Gözaltına alınan Abdülsamet İ. ve Murat G. aynı gün sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Savcılıkça sanıklar hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Yargılama sonucu tır sürücüsü Murat G'ye 9 yıl, otomobil sürücüsü Abdülsamet İ'ye ise 12 yıl hapis cezası verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı

        Benzer Haberler

        Adana ve Hatay'da AK Parti'den kadına yönelik şiddetle mücadele günü açıkla...
        Adana ve Hatay'da AK Parti'den kadına yönelik şiddetle mücadele günü açıkla...
        Adana'da ebeler 17 binden fazla anne adayına hamilelik süreçlerinde rehberl...
        Adana'da ebeler 17 binden fazla anne adayına hamilelik süreçlerinde rehberl...
        Lösemiye yenik düşen genç polisi 8 aylık kızı üzerinde 'polis' yazan beresi...
        Lösemiye yenik düşen genç polisi 8 aylık kızı üzerinde 'polis' yazan beresi...
        Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen 7 sanığın yargıla...
        Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen 7 sanığın yargıla...
        Adana'da seralarda gül hasadı başladı
        Adana'da seralarda gül hasadı başladı
        Kasım ayında elma ağacı çiçek açıp meyve verdi
        Kasım ayında elma ağacı çiçek açıp meyve verdi