TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana'da vatandaşlarla bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adana'da, vatandaşlarla sohbet etti, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kurtulmuş, Çukurova Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye geçti.

Cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Kurtulmuş, cami önünde Adana Müftülüğü tarafından Gazze'ye destek için düzenlenen kermesi gezdi, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Adana Müftülüğü Türk İslam Kültür Merkezini de ziyaret eden Kurtulmuş, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ziya Paşa Parkı'nda yer alan eski Adana Valisi Ziya Paşa'nın kabrinde de dua etti.

Kızılay Caddesi'nde esnafa ziyarette bulunan Kurtulmuş'a, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve milletvekilleri de eşlik etti.