        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da park halindeki çöp toplama kamyonunda yangın

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde alev alan çöp toplama kamyonu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:26 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:26
        Adana'da park halindeki çöp toplama kamyonunda yangın
        Adana'nın Karaisalı ilçesinde alev alan çöp toplama kamyonu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        İlçe mezarlığı yanında park halinde bulunan Karaisalı Belediyesine ait araç, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, çöp toplama kamyonunda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

