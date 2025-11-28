Adana'da park halindeki çöp toplama kamyonunda yangın
Adana'nın Karaisalı ilçesinde alev alan çöp toplama kamyonu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
İlçe mezarlığı yanında park halinde bulunan Karaisalı Belediyesine ait araç, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, çöp toplama kamyonunda hasar oluştu.
