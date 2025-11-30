Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 30.11.2025 - 16:56
        Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüldü.

        "Türk semenderi" olarak bilinen canlı, Cumhurlu Mahallesi'ndeki bir evin önünde kamerayla kayda alındı.

        Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için öncelikli korunan türlerden olan sarı benekli semender, bir süre evin çevresinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

