Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil, traktör ve kamyonun karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 22:03 Güncelleme: 29.11.2025 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil, traktör ve kamyonun karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kozan-Adana kara yolunda traktörün arkadan çarpmasının ardından aynı istikamette ilerleyen kamyonun da çarptığı otomobildeki sürücü Şükrü B. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı, yaralı Ayten B'nin tedavisi sürüyor.

        Traktör sürücüsü İbrahim G'nin de jandarma tarafından gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi.

        Kozan-Adana kara yolunda Şükrü B'nin kullandığı 01 CDC 96 plakalı otomobile önce İbrahim G. idaresindeki 01 ACK 743 plakalı traktör, sonra İsa Y. idaresindeki 01 AJU 130 plakalı kamyon çarpmıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki Ayten B. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Araç göle uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti!
        Araç göle uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi

        Benzer Haberler

        Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba gözaltına alındı
        Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba gözaltına alındı
        Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı; o anlar kamerada (2)
        Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı; o anlar kamerada (2)
        Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
        Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
        İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Başıbüyük'ün eşinin cenaze...
        İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Başıbüyük'ün eşinin cenaze...
        Adana'da aracında 34 bin 176 sentetik hap ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Adana'da aracında 34 bin 176 sentetik hap ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Adana'da 34 bin 176 sentetik hap ele geçirildi
        Adana'da 34 bin 176 sentetik hap ele geçirildi