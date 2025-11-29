Adana'da trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri öldü

Traktör sürücüsü İbrahim G'nin de jandarma tarafından gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil, traktör ve kamyonun karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

