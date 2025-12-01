Adana'da firari hükümlü saklandığı villadan kaçmaya çalışırken yakalandı

Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü saklandığı villaya düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışırken yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Ali Demir Evrensel" ismiyle sosyal medyada dini konularla ilgili paylaşımlar yapan ve yazdığı 7 kitabı internet sitelerinde satışa sunan kişinin durumundan şüphelenerek araştırma yaptı.

Ekipler, "yüz tanıma sistemi" aracılığıyla yaptığı veri analizi sonucunda şüphelinin, "kasten öldürme" suçundan 36 yıl 7 ay 12 gün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl olmak üzere 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 4 yıldır aranan Ramazan Evrensal (49) olduğunu belirledi.

Evrensal'ın, "hakaret", "ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" ve "dolandırıcılık" suçlarından da arandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, Evransal'ın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir villada saklandığını tespit etti.