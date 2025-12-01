Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da firari hükümlü saklandığı villadan kaçmaya çalışırken yakalandı

        Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü saklandığı villaya düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 01.12.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da firari hükümlü saklandığı villadan kaçmaya çalışırken yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü saklandığı villaya düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Ali Demir Evrensel" ismiyle sosyal medyada dini konularla ilgili paylaşımlar yapan ve yazdığı 7 kitabı internet sitelerinde satışa sunan kişinin durumundan şüphelenerek araştırma yaptı.

        Ekipler, "yüz tanıma sistemi" aracılığıyla yaptığı veri analizi sonucunda şüphelinin, "kasten öldürme" suçundan 36 yıl 7 ay 12 gün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl olmak üzere 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 4 yıldır aranan Ramazan Evrensal (49) olduğunu belirledi.

        Evrensal'ın, "hakaret", "ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" ve "dolandırıcılık" suçlarından da arandığı tespit edildi.

        Polis ekipleri, Evransal'ın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir villada saklandığını tespit etti.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, pencereden atlayarak kaçmaya çalışan hükümlüyü ikametin bahçesinde yakaladı.

        Evde 1123 uyuşturucu etkili hap ile hassas terazi ele geçiren ekipler, 3 cep telefonu, harici bellek, 240 avro, 1780 sterlin ve 34 bin liraya da el koydu.

        Evrensal'ın sahte isimle yazdığı kitaplar için Adana, İstanbul, Bursa, Mersin ve Mardin'de imza günü düzenlediği ve konferans verdiği öğrenildi.

        İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk

        Benzer Haberler

        Adana'daki zincirleme kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatı...
        Adana'daki zincirleme kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatı...
        Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba gözaltına alındı
        Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba gözaltına alındı
        Çocuğun kafasını arabaya vurup yere fırlatan şahıs çocuğun babası çıktı, gö...
        Çocuğun kafasını arabaya vurup yere fırlatan şahıs çocuğun babası çıktı, gö...
        Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı; o anlar kamerada (2)
        Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı; o anlar kamerada (2)
        Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
        Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
        İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Başıbüyük'ün eşinin cenaze...
        İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Başıbüyük'ün eşinin cenaze...