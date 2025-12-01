Adana'da eşini ve kayınbabasını silahla yaraladığı öne sürülen sanığa dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını ve kayınbabasını tabancayla yaralayıp 2 kayınbiraderini de darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 49 yıl 4 aydan 89 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Savcılıkça, Levent Mahallesi'nde tartıştığı kayınbabasını ve eşini ruhsatsız tabanca ile yaralayıp 2 kayınbiraderini de darbettiği iddiasıyla 22 Ekim 2024'te tutuklanan İzzettin T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık İzzettin T. ile eşi Ayşegül T. arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ve bu nedenle kadının babasına ait eve yerleştiği belirtildi.

İddianamede, İzzettin T.'nin konuşmak amacıyla eşi Ayşegül T.'nin kaldığı Levent Mahallesi'ndeki ikamete gittiği, burada zorla eve girdiği, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kendisine engel olmaya çalışan kayınbiraderleri Mehmet K. ve Ali K.'ya silah doğrultup onları darbettiği, eşi Ayşegül T.'yi ise tabancanın kabza kısmıyla darbettiği anlatıldı.