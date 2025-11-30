Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta çocuğunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 20:24 Güncelleme: 30.11.2025 - 20:24
        Adana'da sokakta çocuğunu darbeden yabancı uyruklu baba tutuklandı
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta çocuğunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu baba tutuklandı.

        Yenibey Mahallesi'ndeki sokakta 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedilmesine ilişkin dün İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu baba Abdurrahman B'nin (33) işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ailesiyle yürüyen kız çocuğunun babası tarafından darbedildiği anlara ilişkin dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlı Abdurrahman B'yi Şehitduran Mahallesi'nde yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

