        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:19 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:19
        Adana'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu kullanma", "hırsızlık" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanununa Muhalefet" suçlarından 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 3 yıldır aranan A.B'yi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

        Ekipler, firari hükümlünün merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

        Bunun üzerine ekipler, bölgeye giderek hükümlüyü yakaladı.

        A.B, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

