Adana'da 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu kullanma", "hırsızlık" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanununa Muhalefet" suçlarından 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 3 yıldır aranan A.B'yi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

