        Adana Haberleri

        Adana'da husumetli oldukları kişiyi tabancayla ağır yaraladıkları iddia edilen 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi tabancayla ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10'ar yıldan 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:20
        Adana'da husumetli oldukları kişiyi tabancayla ağır yaraladıkları iddia edilen 2 sanığa dava
        Demetevler Mahallesi'nde 11 Ekim 2024'te A.A'yı (52) tabancayla ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan İ.K. (25) ve M.T. (27) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Demetevler Mahallesi'nde 11 Ekim 2024'te A.A'yı (52) tabancayla ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan İ.K. (25) ve M.T. (27) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıklar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, olay günü İ.K. ve M.T'nin aralarında önceye dayalı husumet bulunan A.A'yı motosikletle takip ettikleri belirtildi.

        Sanıkların A.A'nın otomobilini zorla durdurdukları anlatılan iddianamede, çıkan tartışmada İ.K. ve M.T'nin, A.A'yı kol ve omzuna ateş ederek hayati tehlike geçirecek nitelikte ağır yaralayarak olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

        İddianamede sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10'ar yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

