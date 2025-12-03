Adana merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik Adana, Eskişehir ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılar H.A. (36) ve İ.G. (41) ile Suriye uyruklu M.E. (32) ve S.U. (30) gözaltına alındı.

Ekiplerin bir depo ve araçta yaptığı aramada ise zanlılar tarafından yurda yasa dışı yollarla girmeleri sağlanan 35 Suriye uyruklu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E, S.U, H.A. ve İ.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan şüphelilerden H.A'nın Eskişehir'de otomobille seyir halindeyken takip sonucu yakalanması polis kamerasınca kaydedildi.