        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana şalgam suyunun Avrupa Birliği tesciliyle ihracatının arttırılması hedefleniyor

        EREN BOZKURT - Türkiye'nin önemli gastronomi merkezlerinden Adana'da, Avrupa Birliği (AB) tesciliyle şalgam suyunun ihracatının arttırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:01
        Adana şalgam suyunun Avrupa Birliği tesciliyle ihracatının arttırılması hedefleniyor
        Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020'de coğrafi işaret tescili alan şalgam suyunun AB nezdinde de tescillenmesi için Adana Ticaret Odasınca (ATO) çalışma gerçekleştirildi.

        Şalgam suyunun AB tescili için ATO tarafından 19 Nisan 2023'te yapılan başvuru AB komisyonunca yapılan değerlendirmeler sonucunda 21 Kasım 2025'te uygun bulundu.

        Adana'da şalgam suyu üreticileri, Avrupa Birliği tescil başvurusu kabul edilen ürünle ilgili 3 aylık askı sürecinin olumlu sonuçlanmasını heyecanla bekliyor.

        -"Avrupa'da açılan kapı diğer coğrafyalarda da önümüzü açacak"

        Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas, AA muhabirine, AB'nin başvuruyu uygun bulmasının ardından şalgam suyu üreticilerinin kararı sevinçle karşıladığını ifade etti.

        Şalgam suyunun Adana'nın milli içeceği olduğunu belirten Nas, "Şalgam suyu dünyanın da sağlıklı içecek kategorisinde önemli bir ürün. Şalgam evlerden, mahallelerden çıkmış bir ürün. Evlerde yapılan şalgamı endüstriyel hale getirip uluslararası arenada tescil ettirmenin coşkusu içindeyiz." dedi.

        Nas, şalgam suyunun Avrupa Birliği tesciliyle ününün sınırları aşacağını söyledi.

        Şalgam suyunun Avrupa'da bilinirliğinin olmamasının dezavantajını yaşadıklarına işaret eden Nas, şöyle konuştu:

        "Avrupa'da açılan kapı diğer coğrafyalarda da önümüzü açacak. Coğrafi işaretle ilgili süreç yaklaşık 3 ay sonra sona erecek. Alınacak tescil Avrupa'nın büyük marketlerinde ürünlerimizin rahat girmesine sebep olacak. Oralarda uzun zamandır çaba gösteriyoruz. Ürün çok bilinmediği için bize yer vermek istemediler çünkü ürünün tanımı yok onlarda. Şalgam 32 ülkeye düzenli ihraç ediliyor. Tescil ile hem Avrupa'da hem dünyada bizim önümüz açılacak. Tescilin alınmasının ardından satışların ve ihracatın minimum 2 kat artacağını düşünüyoruz."

        Nas, Türkiye'deki şalgam suyu üretiminin yaklaşık yüzde 95'inin Adana'dan karşılandığını belirtti.

        Kentte yaklaşık 70 şalgam suyu üreticisinin bulunduğunu ve bunlardan sadece 6'sının ihracat yaptığını vurgulayan Nas, "Hedefimiz bu 6 firmanın sayısını arttırmak. Türkiye'de içecek kategorisinde yüzde 1,5-2 arasında pazarımız var. İlk hedefimiz bu sayıyı minimum ikiye katlamak. Avrupa'da da tescilli bir ürün olduğunda önümüzde pazarlama anlamında bir engel kalmayacak." diye konuştu.

        - "Yurt dışına şalgam suyumuzu ulaştırmak isteriz"

        Üçüncü kuşak olarak şalgam üretimini sürdüren Emre Göde de AB tescil sürecinin tamamlanmasını heyecanla beklediklerini dile getirdi.

        Şalgam suyunun sevilerek tüketilen sağlıklı bir içecek olduğunu anlatan Göde, "Çukurova'ya ait olan bir içeceğin önce bölge dışına çıkması ve şimdi AB'den tescil onayını beklememiz çok sevindirici. İnşallah dünya çapında içilen bir içecek kıvamına gelecek. Şu anda Türkiye'nin her yerine adrese teslim şalgam gönderiyoruz. Bu kapı artık açıldı, AB tescil süreci tamamlandıktan sonra biz de yurt dışına şalgam suyumuzu ulaştırmak isteriz." ifadesini kullandı.

        Erdal Mihmat (76) küçüklüğünden bu yana severek tükettiği şalgam suyunun AB tescili almasıyla daha çok kişinin tatma şansı yakalayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

