Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da müteahhidi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müteahhidi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 09:58 Güncelleme: 05.12.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da müteahhidi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müteahhidi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Reşatbey Mahallesi'nde 1 Aralık'ta müteahhit Z.Y, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Sadık S. (62) tarafından sokakta pompalı tüfekle ayağından vurularak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Z.Y, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla kaçan şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders

        Benzer Haberler

        Adana'da engelli park yerlerine araçlarını koyan sürücülere ceza kesildi
        Adana'da engelli park yerlerine araçlarını koyan sürücülere ceza kesildi
        Adana'da ruhsatsız 53 tabanca ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da ruhsatsız 53 tabanca ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
        15 yıl önce daire aldığı müteahhidi, av tüfeğiyle vurdu
        15 yıl önce daire aldığı müteahhidi, av tüfeğiyle vurdu
        Adana'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 4 ton etil alkol ele geçiril...
        Adana'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 4 ton etil alkol ele geçiril...
        Adana'da 15 yıllık sözleşme kavgası: Müteahhit oto lastikçide vuruldu
        Adana'da 15 yıllık sözleşme kavgası: Müteahhit oto lastikçide vuruldu
        Bagajdan suç örgütlerine satılacak 53 ruhsatsız tabanca çıktı
        Bagajdan suç örgütlerine satılacak 53 ruhsatsız tabanca çıktı