Adana'da müteahhidi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müteahhidi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Reşatbey Mahallesi'nde 1 Aralık'ta müteahhit Z.Y, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Sadık S. (62) tarafından sokakta pompalı tüfekle ayağından vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Z.Y, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla kaçan şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
