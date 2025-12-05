Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan sanığın en az 10 yıl hapsi istendi

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanı kundakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık için en az 10 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan sanığın en az 10 yıl hapsi istendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanı kundakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık için en az 10 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

        Yarımca Mahallesi'nin Coşanlar mevkisindeki ormanlık alanda 25 Temmuz'da çıkan yangına ilişkin tutuklanan T.Y.G. (19) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun "kasten orman yakma" suçu kapsamında 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Sarıçam Orman İşletme Şefliği ekiplerince söndürülen ve kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında 250 metrekarelik alanın zarar gördüğü belirtildi.

        İhbardan 5 dakika sonra olay yerinde görülen bir pikabın, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı aktarılan iddianamede, "Yarımca Mahallesi'ndeki sağlık ocağının bahçesinde park halinde bulunan araçtaki kişilerin T.Y.G. ile suça sürüklenen çocuklar M.G. ve R.Y. oldukları tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        - Piknikte ateş yakmaktan ceza yedikleri için ekipleri tehdit etmiş

        Daha önce sanık T.Y.G. ve akrabaları hakkında aynı yerde piknik yaparken ateş yaktıkları için orman personelince para cezası uygulandığı bilgisine yer verilen iddianamede, "Ekiplerin şüphelilere idari para cezası düzenlediği sırada sanığın akrabalarından A.T.G'nin 'Siz bundan sonra göreceksiniz orman nasıl yakılır' dediği, bu söz ve olay hakkında da tutanak tanzim edildiği belirlenmiştir." denildi.

        Sanığın ifadelerinde çelişkili beyanlarda bulunduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

        "Suça sürüklenen çocuklar ile sanık T.Y.G'nin, fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek Coşanlar mevkisindeki ormanlık alanı kundakçılık yöntemiyle yaktıklarının tespit edildiği, bu anlatımlarla birlikte T.Y.G'nin kasten orman yaktığı yönünde yeterli şüpheye ulaşılmıştır."

        - Ehliyetsiz araç kullandıkları için jandarmadan kaçtıklarını savundu

        İddianamede ifadesine yer verilen sanık, şu beyanda bulundu:

        "Köyde su kesik olduğu için su almak amacıyla M.G'nin kullandığı 01 ATC 487 plakalı araçla Coşanlar Mahallesi'ne gittik. Yanımızda R.Y. de vardı. Su ihtiyacımızı karşıladıktan sonra jandarma ekipleriyle karşılaştık. M.G'nin ehliyeti olmadığı için jandarma ekiplerinden kaçtık. Orman yangınını görmedik."

        Olaya karışan ve 18 yaşından küçük olan M.G. ile R.Y. hakkında ayrı yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?

        Benzer Haberler

        Devlet desteğiyle Trabzon hurması cipsi üreten kadın girişimci, istihdam ve...
        Devlet desteğiyle Trabzon hurması cipsi üreten kadın girişimci, istihdam ve...
        Bu okul yapay zeka ile hem öğrenci takibi sağladı hem de sıfır atık tasarru...
        Bu okul yapay zeka ile hem öğrenci takibi sağladı hem de sıfır atık tasarru...
        Adana'da sahte içki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
        Adana'da sahte içki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
        Adana'da müteahhidi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
        Adana'da müteahhidi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
        Adana'da engelli park yerlerine araçlarını koyan sürücülere ceza kesildi
        Adana'da engelli park yerlerine araçlarını koyan sürücülere ceza kesildi
        Adana'da ruhsatsız 53 tabanca ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da ruhsatsız 53 tabanca ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı