Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi başladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce, Çukurova Üniversitesindeki (ÇÜ) öğrenci topluluklarının başkanlarına yönelik "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:21 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce, Çukurova Üniversitesindeki (ÇÜ) öğrenci topluluklarının başkanlarına yönelik "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi başladı.

        Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen programda, eğitimin geleceğin liderlerinin yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

        Programın gelecek için önemli bir yatırım olduğunu belirten Beriş, "Topluluk başkanlarımızı geleceğin liderleri olması için doğru değerler, ilkeler ve küresel bir takımın parçası olma bilinci çerçevesinde yetiştirip geliştirmeye, onların yetkinliklerini ve becerilerini artırmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız da programın öğrencilere kariyerlerini şekillendirmesi noktasında katkı sağlayacağını ifade etti.

        Programın yalnızca bir eğitim programı olmadığını vurgulayan Yalınız, şöyle konuştu:

        "Eğitim vizyon geliştirmeyi, öz farkındalık kazanmayı, değer üretmeyi ve ülkesine hizmet etme yolculuğunu destekleyen kapsamlı bir girişim programıdır. Önümüzdeki 6 ay boyunca etik liderlik, iletişimin gücüyle liderlik, kariyer geleceği ve yönetici koçluğu gibi sizleri hem bugüne hem de geleceğe hazırlayacak önemli konular ele alınacaktır. Ayrıca kamu ve özel sektörden alanında öne çıkan isimleri ağırlayarak onların deneyim ve birikimlerinden de istifade edeceğiz."

        ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın ise katılımcılara etkili liderlik konusunda sunum yaptı.

        Programda, öğrencilere topluluk faaliyetlerinde etkin iletişim kurmaları, liderlik niteliklerini geliştirmeleri ve kurumlarla daha verimli işbirliği yapabilmeleri amacıyla çeşitli sunumlar da gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor

        Benzer Haberler

        Ormanı yakan sanığa en az 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı
        Ormanı yakan sanığa en az 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı
        Adana'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan sanığın en az 10 yıl...
        Adana'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan sanığın en az 10 yıl...
        Devlet desteğiyle Trabzon hurması cipsi üreten kadın girişimci, istihdam ve...
        Devlet desteğiyle Trabzon hurması cipsi üreten kadın girişimci, istihdam ve...
        Bu okul yapay zeka ile hem öğrenci takibi sağladı hem de sıfır atık tasarru...
        Bu okul yapay zeka ile hem öğrenci takibi sağladı hem de sıfır atık tasarru...
        Adana'da sahte içki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
        Adana'da sahte içki operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
        Adana'da müteahhidi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
        Adana'da müteahhidi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı