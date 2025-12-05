Adana'da "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce, Çukurova Üniversitesindeki (ÇÜ) öğrenci topluluklarının başkanlarına yönelik "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi başladı.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen programda, eğitimin geleceğin liderlerinin yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Programın gelecek için önemli bir yatırım olduğunu belirten Beriş, "Topluluk başkanlarımızı geleceğin liderleri olması için doğru değerler, ilkeler ve küresel bir takımın parçası olma bilinci çerçevesinde yetiştirip geliştirmeye, onların yetkinliklerini ve becerilerini artırmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız da programın öğrencilere kariyerlerini şekillendirmesi noktasında katkı sağlayacağını ifade etti.

Programın yalnızca bir eğitim programı olmadığını vurgulayan Yalınız, şöyle konuştu:

"Eğitim vizyon geliştirmeyi, öz farkındalık kazanmayı, değer üretmeyi ve ülkesine hizmet etme yolculuğunu destekleyen kapsamlı bir girişim programıdır. Önümüzdeki 6 ay boyunca etik liderlik, iletişimin gücüyle liderlik, kariyer geleceği ve yönetici koçluğu gibi sizleri hem bugüne hem de geleceğe hazırlayacak önemli konular ele alınacaktır. Ayrıca kamu ve özel sektörden alanında öne çıkan isimleri ağırlayarak onların deneyim ve birikimlerinden de istifade edeceğiz."