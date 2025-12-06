Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 09:13 Güncelleme: 06.12.2025 - 09:13
        
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, "konuttan yağma" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın adresini tespit etti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

