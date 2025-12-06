Adana'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, "konuttan yağma" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın adresini tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
