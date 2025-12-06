Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

        Adana'da 262 bin 473 sahte uyuşturucu etkili hap ve 833 kilo 500 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 09:42 Güncelleme: 06.12.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da 262 bin 473 sahte uyuşturucu etkili hap ve 833 kilo 500 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hapların sahtesinin üretildiğini belirledi.

        Bunun üzerine ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki 3 iş yeri ve 2 araca operasyon düzenledi.

        İş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda, 833 kilo 500 gram uyuşturucu ham maddesi ile sahte olduğu tespit edilen 262 bin 473 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

        Narkotik ekipleri, operasyon kapsamında 8 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. (34), A.A. (40), Ö.B. (32), M.G. (20), İ.Y. (34) ve Ö.İ. (28) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.K. (51) ile T.A. (32) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"

        Benzer Haberler

        Adana'ya Afrikalı gelin: Düğün, Türk geleneklerine göre gerçekleştirildi re...
        Adana'ya Afrikalı gelin: Düğün, Türk geleneklerine göre gerçekleştirildi re...
        Lösemiyi yenen İkranur 3 yıl sonra okula döndü, çiçek ve balonlarla karşıla...
        Lösemiyi yenen İkranur 3 yıl sonra okula döndü, çiçek ve balonlarla karşıla...
        Geri dönüşüm merkezini bile uyuşturucu merkezine çevirmişler: 6 tutuklama A...
        Geri dönüşüm merkezini bile uyuşturucu merkezine çevirmişler: 6 tutuklama A...
        Adana'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Adana'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi düzenlendi
        "Geleceğin Liderleri Akademisi" eğitimi düzenlendi
        Alparslan Kuytul ve 12 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıyla yargılanmasına...
        Alparslan Kuytul ve 12 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıyla yargılanmasına...