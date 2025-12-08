Adana'da 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.
Giriş: 08.12.2025 - 09:07 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:07
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.S.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
