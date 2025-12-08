Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

        Giriş: 08.12.2025 - 09:07 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:07
        Adana'da 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Adana'nın Kozan ilçesinde hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.S.K. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

