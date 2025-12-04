Adana'da trafik kazasında ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü hastanede öldü

Çınar Kazan idaresindeki otomobil, park halindeki kamyonete ve bir iş yerinin duvarına çarpmıştı. Kazan ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Bünyamin Serin (15) hastaneye kaldırılmış, Serin müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Havutlu Mahallesi Adana-Karataş kara yolunda 4 Aralık'ta kullandığı otomobille park halindeki kamyonet ve bir iş yerinin duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Çınar Kazan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.