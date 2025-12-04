Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da trafik kazasında ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü hastanede öldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 22:10 Güncelleme: 04.12.2025 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da trafik kazasında ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Havutlu Mahallesi Adana-Karataş kara yolunda 4 Aralık'ta kullandığı otomobille park halindeki kamyonet ve bir iş yerinin duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Çınar Kazan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Çınar Kazan idaresindeki otomobil, park halindeki kamyonete ve bir iş yerinin duvarına çarpmıştı. Kazan ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Bünyamin Serin (15) hastaneye kaldırılmış, Serin müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Arkadaşının öldüğü kazada ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü kurtarılamadı
        Arkadaşının öldüğü kazada ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü kurtarılamadı
        Yangında evi küle dönen yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı
        Yangında evi küle dönen yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı
        Yanan ev çöktü; tek başına yaşayan Alzheimer hastası aranıyor (2)
        Yanan ev çöktü; tek başına yaşayan Alzheimer hastası aranıyor (2)
        Kazada yaralanan çocuk sürücü 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Kazada yaralanan çocuk sürücü 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Ev yandı, alzheimer hastası yaşlı kadın aranıyor
        Ev yandı, alzheimer hastası yaşlı kadın aranıyor
        Adana'da evinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
        Adana'da evinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti