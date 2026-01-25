Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

        Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız çocuğu bulunduktan sonra ailesiyle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 22:24 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:24
        Adana'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu
        Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız çocuğu bulunduktan sonra ailesiyle buluşturuldu.

        Velicanlı Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra ailesinin haber alamadığı H.K'yi arama çalışmaları sürdü.

        Jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ekiplerince yürütülen çalışmada kız çocuğu, evinin yakınında bulundu.

        Sağlık kontrolünden geçirilen H.K. ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

