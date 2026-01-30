Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Adana'da sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları Saimbeyli ve Feke ilçelerinde yola düştü, Sarıçam ilçesinde bir evin istinat duvarı yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 10:40 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:40
        GÜNCELLEME - Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.

        - Saimbeyli ve Feke'de kaya parçaları yola düştü

        Yağış nedeniyle Saimbeyli ilçesi Obrukbeli geçidi mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü.

        Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Ekipler, kaya parçaları nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan Saimbeyli-Tufanbeyli yolunun açılması için çalışma başlattı.

        Feke ilçesinde de yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu Tapan mevkisindeki mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Kuvvetli yağış nedeniyle merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı yıkıldı.

        Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

