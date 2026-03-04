Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 13:03
        GÜNCELLEME - Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

        Mıdık Mahallesi'ndeki PVC atölyesine giren bir zanlı, iş yeri sahibi Yusuf Çelik'e (39) tabancayla ateş açıp kaçtı.

        Saldırıda ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çelik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çelik'e tabancayla ateş ettiği iddia edilen L.A. (15) ile olay yerinden motosikletle kaçmasına yardım ettiği öne sürülen H.H'nin (15) Barbaros Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        Zanlıları saklandıkları evde yakalayan ekipler, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı ele geçirdi.

        Şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

