        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da tartıştığı karısını öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı karısını boğarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Elif Su Uludağ Mahallesi'ndeki evlerinde dün tartıştığı eşi Nesrin A'yı (48) boğarak öldüren N.A'nın (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan çiftin 3 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

        - Olay

        Elif Su Uludağ Mahallesi'nde, dün bir kişinin öldüğü bilgisi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Ekipler yaptıkları incelemede, Nesrin A'nın (48), eşi N.A. (53) tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etmişti. Şüpheli koca ekiplerce gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

