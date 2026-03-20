Adana'da 1 gencin öldüğü, 2 ağabeyinin de yaralandığı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 17 yaşındaki gencin öldüğü, 2 ağabeyinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.



Adnan Menderes Bulvarı'nda 20 Mart'ta Erdoğan Ertaş'ın (17) hayatını kaybettiği, ağabeyleri Yakup (21) ve Haydar Ertaş'ın (21) yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan zanlılar Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y'nin (17) İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Yaralı 2 kardeşin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



- Olay



Adnan Menderes Bulvarı'nda 20 Mart'ta yürüyüş yapan 4 kardeş ile önlerini kesip sigara isteyen zanlılar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Zanlıların bıçakla saldırdığı kardeşlerden Erdoğan Ertaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralı 2 kardeşi ise hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri, şüphelileri gözaltına almıştı.

