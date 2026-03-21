        Adana'da atlara eziyet eden 2 zanlı bir ay hayvan barınağında çalışacak

        Adana'da arabaya koşulu 2 ata sopayla vurarak eziyet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliye, bir ay hayvan barınağını temizleme cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Atatürk Parkı'nda arabaya koşulan 2 ata eziyet ettikleri gerekçesiyle dün gözaltına alınan A.U. (25) ve Ö.A'nın (26) Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince bir ay boyunca haftada bir gün hayvan barınağını temizleme ve yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atlara sopayla eziyet edilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine hayvanların sahibi A.U. ve Ö.A'yı gözaltına almıştı. Adana Valiliği, hayvanların koruma altına alındığını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Feke'nin kurtuluşunun 106. yılı törenlerle kutlandı
        Adana-Aladağ kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Atlara koşmadığı için şiddet uygulayan şüphelilere hayvan barınağında çalış...
        Sigara tartışmasında kardeşlerden 1'ini öldürüp, 2'sini yaralayan 5 şüpheli...
        Atlara eziyet edenlere dikkat çeken ceza: Haftada 1 gün barınak temizleyece...
        Adana'da 18 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
